रोंगटे खड़े कर देगा हाइवे पर एक्सीडेंट का ये video...तेज रफ्तार कार हवा में उछली, दूसरी कार से जा टकराई

नेशनल डेस्क: तेलंगाना में हुए एक भयंकर रोड एक्सीडेंट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कैमरे में कैद हुई एक दुर्घटना में, सिद्दीपेट से हैदराबाद जा रही एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई और एक अन्य कार से टकरा गई, जिससे चार लोग घायल हो गए। सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है कि कथित तौर पर ड्राइवर के नियंत्रण खोने के बाद कार सड़क के डिवाइडर से टकराती है और विपरीत दिशा में एक कार से टकरा जाती है।

वीडियो में दिखाया गया है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि दूसरे वाहन से टकराने के बाद कार हवा में उछल गई। दोनों कारें क्षतिग्रस्त हो गईं। अधिकारियों के मुताबिक, चार लोग घायल हुए हैं. दो की हालत गंभीर मानी जा रही है। यह वीडियो हैदराबाद में एक दुर्घटना में बीआरएस विधायक लास्या नंदिता की मौत के कुछ दिनों बाद सामने आया। 37 वर्षीय राजनेता की कार शुक्रवार को संगारेड्डी में एक सड़क पर डिवाइडर से टकरा गई।

‼️#Telangana : A speeding car toppled over a divider in Telangana's Siddipet resulting in a deadly car crash. 4 people reportedly have been severely injured in the accident. #CarCrash pic.twitter.com/fvnRKdllGF — M.L.Ali (@liaqat0707) February 27, 2024