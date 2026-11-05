यूट्यूब वीडियो देखकर सीखा नोट छापना, 500 रुपये के नकली नोटों से भरे मिले 134 बंडल, पुलिस ने जब्त किए 6.78 करोड़

तेलंगाना पुलिस ने हैदराबाद के बाहरी इलाके में एक किराए के घर से चल रहे नकली नोट छापने के रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है और 6.78 करोड़ रुपये की कीमत के नकली नोट जब्त किए हैं। मुख्य आरोपी ने कथित तौर पर यूट्यूब...

हैदराबाद : तेलंगाना पुलिस ने हैदराबाद के बाहरी इलाके में एक किराए के घर से चल रहे नकली नोट छापने के रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है और 6.78 करोड़ रुपये की कीमत के नकली नोट जब्त किए हैं। मुख्य आरोपी ने कथित तौर पर यूट्यूब ट्यूटोरियल और सोशल मीडिया पर मौजूद अन्य कंटेंट देखकर नकली नोट छापना सीखा था।

इस रैकेट का खुलासा 1 नवंबर को हुआ, जब अब्दुल्लापुरमेट पुलिस और शादनगर स्पेशल ऑपरेशंस टीम (SOT) ने नेशनल हाईवे 65 पर रामोजी फिल्म सिटी के पास एक कार को रोका। पुलिस ने गाड़ी से 8 लाख रुपये कीमत के 500 रुपये के नकली नोट बरामद किए और उसमें सवार चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

इसके बाद की जांच में, पुलिस को पता चला कि यह काम हैदराबाद के बाहरी इलाके कुंतलूर में एक किराए के घर से चल रहा था, जहां उन्हें नकली नोट छापने का सेटअप मिला। वहां से 500 रुपये के नकली नोटों के 134 बंडल और मिले, जिनकी कीमत लगभग 6.70 करोड़ रुपये आंकी गई है। पुलिस ने वहां से कलर प्रिंटर, स्कैनर, एक लैपटॉप, एक लैमिनेशन मशीन और नोट काटने के उपकरण भी बरामद किए हैं।

यूट्यूब वीडियो देखकर सीखा नोट छापना

पुलिस कमिश्नर डॉ. तरुण जोशी ने बताया कि मुख्य आरोपी, जिसकी पहचान मदुपोजु करनाकर के रूप में हुई है, ने कथित तौर पर यूट्यूब वीडियो और सोशल मीडिया पर मौजूद अन्य कंटेंट देखकर नकली नोट छापने का तरीका सीखा था। जांचकर्ताओं के अनुसार, करनाकर असली 500 रुपये के नोटों को स्कैन करता था और फोटोशॉप जैसे इमेज-एडिटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके उनमें बदलाव करता था, जिसके बाद वह उनके नकली नोट छाप लेता था।

आरोपियों की योजना इन नकली नोटों को बाजार में खपाने की थी। वे असली 1 लाख रुपये के बदले 3-4 लाख रुपये के नकली नोट देने का लालच देते थे। हालांकि, जब इस योजना से कोई खरीदार नहीं मिला, तो गिरोह ने ग्राहकों को ठगने का एक और तरीका निकाला।

असली नकदी लूटने के लिए पुलिसकर्मी बनकर ठगी की

जांच में पता चला है कि आरोपी संभावित ग्राहकों का भरोसा जीतने के लिए असली नोटों और नकली पुलिस पहचान-पत्रों का इस्तेमाल करते थे। वे शुरुआत में असली नोट दिखाते थे ताकि ग्राहकों को लगे कि सौदा असली है। इसके बाद, वे कथित तौर पर पुलिसकर्मी बनकर आते थे। इसके लिए वे नकली पहचान पत्र, वॉकी-टॉकी, नकली पिस्तौल और ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे जिन पर फर्जी नंबर प्लेट लगी होती थीं।

पुलिस के मुताबिक, यह गिरोह खरीदारों को डरा-धमकाकर उनके असली पैसे लेकर भाग जाता था। आरोप है कि इन लोगों ने अलग-अलग घटनाओं में दो ग्राहकों को ठगा और उनसे क्रमशः 2 लाख रुपये और 3 लाख रुपये ऐंठ लिए। गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों की पहचान मदुपोजु करनाकर, चिनोला माणिक्य रेड्डी, चेरुकुपल्ली रत्नाकर रेड्डी और करणम अजय कुमार के रूप में हुई है। तीन अन्य आरोपी फरार हैं, और उन्हें खोजने की कोशिशें जारी हैं।