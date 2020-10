तेलंगाना के हैदराबाद में बहुत तेज बारिश हुई जिसके कारण सड़कों पर पानी ही पानी हो गया। कई जगहों पर तो घरों में भी पानी घुस जिसको लेकर लोगों को काफी परेशानियों को सामना करना पड़ा। प्रशासन की तरफ से राज्य आपदा प्रतिक्रिया और अग्निशमन सेवा विभाग ने ...

नई दिल्लीः तेलंगाना के हैदराबाद में बहुत तेज बारिश हुई जिसके कारण सड़कों पर पानी ही पानी हो गया। कई जगहों पर तो घरों में भी पानी घुस जिसको लेकर लोगों को काफी परेशानियों को सामना करना पड़ा। प्रशासन की तरफ से राज्य आपदा प्रतिक्रिया और अग्निशमन सेवा विभाग ने टोली चौकी क्षेत्र में बचाव अभियान चलाया। फिलहाल तो काफी पानी सड़कों पर भरा हुआ है।

Hyderabad: State Disaster Response and Fire Services Department carried out rescue operation in Toli Chowki area, that has been water-logged due to incessant rain in the city. #Telangana (13.11) pic.twitter.com/HhKGWIwRfG