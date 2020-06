सोशल मीडिया पर इनदिनों एक चौंका देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें अपने जान की परवाह किए बिना बिजली विभाग का एक ठेका कर्मचारी बिजली की नंगी तारों पर चढ़ गया। यह घटना हैदराबाद से करीब 75 किलोमीटर दूर संगारेड्डी जिले के सदाशिवपेट मंडल के निजामपुर की है।

A young man climbs an electric pole, walk on high tension wire, remove a branch tripping the power and now he is a Hero !!

Daredevil identified as Noor an incident was recorded at Nizampur of Sadasivapet Telangana@ABPNews @aajtak @TheLallantop @TheQuint @ANI pic.twitter.com/l1YUABmoSt