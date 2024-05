पलटा टैम्पो और खुल गई पोल, सड़क पर बिखर गए 7 करोड़ नोट

नेशनल डेस्कः आंध्र प्रदेश पुलिस ने शनिवार को पूर्वी गोदावरी जिले में एक टोल नाका के पास दुर्घटनाग्रस्त एक हल्के वाणिज्यिक वाहन से सात करोड़ रुपये नकद बरामद किए। कोव्वुर उप-विभागीय पुलिस अधिकारी के सीएच रामा राव ने कहा कि नाल्लाजेर्ला मंडल में वीरावल्ली टोल नाका के पास एक ट्रक ने हल्के वाणिज्यिक वाहन (एलसीवी) को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वह पलट गया और उससे रासायनिक चूने की बोरियों के नीचे छिपाई गई नकदी मिली।

#WATCH | Andhra Pradesh: Rs 7 Crores cash, kept in seven boxes, seized in East Godavari district.



A vehicle had overturned after being hit by a lorry at Anantapally in Nallajarla Mandal. Locals noticed that 7 cardboard boxes, containing cash, were being transferred in that…