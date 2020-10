बडगाम जिले के चदूरा में सुरक्षाबलों ने सैन्य कार्रवाई के दौरान एक आतंकवादी को जिन्दा दबोच लिया। सूत्रों के अनुसार आतंकवादी के पास से एके47 राइफलभी मिली है।

श्रीनगर: बडगाम जिले के चदूरा में सुरक्षाबलों ने सैन्य कार्रवाई के दौरान एक आतंकवादी को जिन्दा दबोच लिया। सूत्रों के अनुसार आतंकवादी के पास से एके47 राइफलभी मिली है। उसकी पहचान जहरांगीर अहमद बट के तौर पर हुई है।

Op Chadoora, Budgam.

During the search at a joint Mobile Vehicle Check Post at Chadoora, today morning, a terrorist fired at the SF.

Area was cordoned. Extensive search was carried out & the terrorist was apprehended with one AK.

Joint op concluded.#Kashmir @adgpi pic.twitter.com/kZUWLTSMry