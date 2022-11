थरूर ने दलबदलू नेताओं को लेकर यूज किया यह शब्द, सोशल मीडिया पर छिड़ गई बहस

नेशनल डेस्क: अंग्रेजी भाषा के जटिल शब्दों के जरिए अक्सर सोशल मीडिया मंचों पर बहस छेड़ने वाले कांग्रेस नेता शशि थरूर ने शुक्रवार को अपने हितों को तवज्जों देने वाले नेताओं पर तंज कसते हुए ‘स्नोलीगॉस्टर' (snollygoster) शब्द का इस्तेमाल किया जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स के बीच फिर चर्चा शुरू हो गई। थरूर ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में कई नेताओं के पाला बदलने की पृष्ठभूमि में ऐसे नेताओं पर कटाक्ष करते हुए ट्विटर पर इस शब्द का उपयोग किया।

The changing colours of political defectors in India, brilliantly illustrated by this actual chameleon! Snollygosters’ role model! pic.twitter.com/UiSL4DpGq4 — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) November 18, 2022