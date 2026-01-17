Main Menu

Google Golden Baba: 5 करोड़ के सोने से लदे 'गूगल गोल्डन बाबा', कभी पहनते थे चांदी के जूते, अब लिया ये बड़ा संकल्प

17 Jan, 2026

the google golden baba manoj anand maharaj adorned with 5 crore rupees worth

Google Golden Baba: संगम तट पर लगे माघ मेले में रोज लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन गोल्डन बाबा की वेशभूषा सबसे अलग नजर आती है। उनके शरीर पर भारी-भरकम चेन, कंगन, अंगूठियां, गले में रुद्राक्ष और शिव की माला, साथ ही सिर पर चांदी का मुकुट होता है।...

Google Golden Baba: प्रयागराज माघ मेले में इन दिनों एक अनोखे बाबा लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। सिर से पैर तक सोने और चांदी के आभूषणों से सजे ये बाबा “गोल्डन बाबा” के नाम से पहचाने जाते हैं। इनका असली नाम मनोज आनंद महाराज है। बताया जाता है कि बाबा करीब 5 करोड़ रुपये के सोने-चांदी के आभूषण पहनते हैं। 

गोल्डन बाबा की वेशभूषा सबसे अलग 

संगम तट पर लगे माघ मेले में रोज लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन गोल्डन बाबा की वेशभूषा सबसे अलग नजर आती है। उनके शरीर पर भारी-भरकम चेन, कंगन, अंगूठियां, गले में रुद्राक्ष और शिव की माला, साथ ही सिर पर चांदी का मुकुट होता है। लोग दूर से ही उन्हें पहचान लेते हैं और उनके साथ फोटो या वीडियो बनाने लगते हैं। जब बाबा से पूछा गया कि इतने कीमती गहने पहनने में डर नहीं लगता, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि जिनके साथ भगवान हों, उन्हें किसी का डर नहीं होता। बाबा का दावा है कि उन पर चार बार हमले हो चुके हैं, लेकिन हर बार वे सुरक्षित रहे और हमलावर पकड़े गए। 

खुद को बताते हैं करौली वाले बाबा का भक्त 

गोल्डन बाबा मूल रूप से कानपुर के रहने वाले हैं और खुद को करौली वाले बाबा का भक्त बताते हैं। वे करीब 20 सालों से सोना पहन रहे हैं। बाबा का कहना है कि शुरुआत एक चेन से हुई थी, लेकिन धीरे-धीरे यह उनका शौक बन गया। सोना पहनने की वजह बताते हुए बाबा कहते हैं कि वे क्षत्रिय हैं और पुराने समय में राजा-महाराजा सोना पहनते थे। उनके अनुसार सोना शौर्य और समृद्धि का प्रतीक है और वे इसे दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने शौक के लिए पहनते हैं। 

कभी चांदी के जूते पहनते थे बाबा 

पहले बाबा चांदी के जूते भी पहनते थे, जिनकी कीमत करीब 5 लाख रुपये है। बाबा बताते हैं कि जब चांदी का भाव 40 हजार रुपए किलो था, तब जूते बने थे। लेकिन 2024 से उन्होंने नंगे पांव चलने का संकल्प लिया है। संकल्प पूरा होने के बाद ही वे दोबारा चांदी के जूते पहनेंगे। माघ मेले में बाबा रोज पूजा-पाठ और दान-पुण्य करते हैं। अपने अनोखे अंदाज के कारण गोल्डन बाबा इस समय माघ मेले का बड़ा आकर्षण बने हुए हैं और उनके वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।

