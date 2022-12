नेशनल डेस्क: मौत कब कहां किस वक्त आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। आजकल तो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के इतने मामले सामने आ रहे हैं कि जो शख्स आपके सामने अभी कुछ समय पहले हंस और खिलखिला रहा था, पल झपकते ही उसकी मौत हो गई। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं जब दुल्हन की दूल्हे को वरमाला पहनाने के बाद मौत हो गई। मामला मलिहाबाद क्षेत्र के भदवाना गांव का है। यहां रहने वाले राजपाल की बेटी शिवांगी की शादी हो रही थी, बारात बुद्धेश्वर से आई थी। शादी की रस्में चल रही थीं, हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं।

4 Dec 2022 : 🇮🇳 : The bride died of 💔attack💉 while wearing garland : Blood pressure was low even during the day; Dizzily fell on the stage at nighthttps://t.co/Ft0htODVQa#heartattack #Lucknow pic.twitter.com/U9CBv3KuUA — Anand Panna (@AnandPanna1) December 4, 2022