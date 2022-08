बेटी की गुंडागर्दी पर शर्मिंदा हुए मिजोरम के मुख्यमंत्री, सरेआम मांगी माफी कहा- 'कुछ नहीं कहना'

नेशनल डेस्क: मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा की बेटी मिलारी छंगटे का एक डाॅक्टर के साथ बदतमीजी का वीडियो वायरल होने के बाद अब सीएम ने इस पर माफी मांगी है। दरअसल, मुख्यमंत्री जोरामथांगा की बेटी मिलारी ने मिजोरम की राजधानी ऐज़ौल के एक क्लिनिक में डॉक्टर के साथ मारपीट की थी जिसका एक वीडियो भी सामने आया था और आलोचनाओं का सामना करने के अब सीएम ने अपनी बेटी की इस शर्मनाक हरकत पर माफी मांगी है।



रिपोर्टों के अनुसार घटना बुधवार 17 अगस्त की बताई जा रही है जब मिलारी छंगटे को एक स्किन स्पेशलिस्ट (Dermatologist) से ट्रिटमेंट लेने के लिए क्लिनिक जाने से पहले अपॉइंटमेंट (Appointment) लेने के लिए कहा गया तो इस दौरान सीएम की बेटी इतना भड़क गई कि उसनमे सीधे डाॅक्टर पर ही हमला कर दिया।

#WATCH | The Indian Medical Association (IMA), Mizoram today staged demonstration against the assault on their fellow on-duty doctor in his own clinic.



The accused has been identified as Milari Chhangte, the daughter of Mizoram Chief Minister Zoramthanga. pic.twitter.com/o6uIJF6rum