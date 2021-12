देश में एकओर जहां ओमीक्रान को खतरा बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर आज दिल्ली में कोरोना वायरस के 107 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण दर बीते करीब 5 महीने में सबसे ज्यादा है। वहीं, गत 24 घंटे के दौरान एक संक्रमित की मौत हुई है और संक्रमण दर बढ़कर 0.17 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

नेशनल डेस्क: देश में एकओर जहां ओमीक्रान को खतरा बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर आज दिल्ली में कोरोना वायरस के 107 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण दर बीते करीब 6 महीने में सबसे ज्यादा है। वहीं, गत 24 घंटे के दौरान एक संक्रमित की मौत हुई है और संक्रमण दर बढ़कर 0.17 प्रतिशत तक पहुंच गई है। यह जानकारी दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों से मिली है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 27 जून को कोविड-19 के 256 मामले आए थे, जबकि चार मरीजों की मौत हुई थी।

COVID-19 | Delhi reports 107 new cases, 1 death, and 50 recoveries today. Active cases 540, with a 0.17 % positivity rate. pic.twitter.com/mJ6i0moLYA