VIDEO समुद्र किनारे सेल्फी ले रहे थे लोग, पीछे से आई तेज लहर...और

नेशनल डेस्क: जिंदगी कितनी कीमती होती है कई बार लोग यह भूल जाते हैं। लोग अपने टशन में या दिखावे में अपनी जिंदगी को खतरे में डाल लेते हैं और किसी बड़े हादसे का शिकार हो जाते हैं। एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जहां कुछ लोग समुद्र की तेज लहरों के बीच मस्ती करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि समुद्र की लहरें कितनी उग्र रूप धारण किए हुए है लेकिन इस सबसे बेपरवाह लोग वहां सेल्फी लेने और मस्ती करने में बिजी हैं।

Your "Life" is more important than your "Likes". pic.twitter.com/3XNjyirbwJ — Dipanshu Kabra (@ipskabra) July 13, 2022