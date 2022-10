आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया एडीजीपी लोहिया का हत्यारा

जम्मू: जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक जेल हेंमत कुमार लोहिया की हत्या मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को आखिरकार गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस के अधिकारी ने टवीटर पर इस बात की जानकारी सांझा की है।

उन्होंने लिखा है कि व्यापक सर्च अभियान चलाकर हत्या के मुख्य आरोपी यासिर को पकड़ लिया गया। उससे पूछताद की जा रही है। आरोपी को जम्मू कानाचक क्षेत्र से पकड़ा गया है।

The photographs of suspected accused (domestic helper ) of Shri. HK Lohia are attached.

Anyone who gets any information of him or he is seen anywhere, the information must be shared with #Police . pic.twitter.com/LQWIGrv8UX