एयरपोर्ट पर बैग के साथ खुद भी 'स्क्रीनिंग मशीन' में घुस गया शख्स, वीडियो देख छूटी लोगों की हंसी

नेशनल डेस्क: एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन आदि पर सामान की चेकिंग के लिए 'लगेज स्क्रीनिंग मशीन' रखी हुई आपने देखी होगी। यह मशीन बैग/सूटकेस के अंदर रखे सामान की जांच करती है। क्या कभी आपने 'लगेज स्क्रीनिंग मशीन' से शख्स को निकलते देखा है। जी हां एक शख्स ने ऐसा किया, वो लगेज स्क्रीनिंग मशीन में अपने सामान के साथ घुस गया। वहां खड़ा अधिकारी भी सामान के साथ उसे बाहर आता देख हैरान रह गया। सोशल मीडिया पर वीडियो काफी वायरल हो रहा है और लोग इसे देख अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं।

His first time at an airport 🤦‍♂️🤣 pic.twitter.com/eVXzMBdAxD — Tansu YEĞEN (@TansuYegen) July 13, 2022