इवेंट कवर करने पहुंचा फोटोग्राफर हुआ बेहोश, प्रोटोकॉल तोड़ केंद्रीय मंत्री ने इस तरह बचाई जान, देखें VIDEO

नेशनल डेस्क: मोदी सरकार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए एक व्यक्ति की जान बचाई। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान एक फोटोग्राफर बेहोश हो गया। हालांकि मंत्री ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए फोटोग्राफर का तत्काल इलाज कर उसकी जान बचा ली। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और लोग जमकर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं।

Thank you for your kind words @Dev_Fadnavis ji.



As a BJP Karyakarta, a follower of @narendramodi ji and a doctor it is my duty to help anyone in need. It only inspires me to do more for the people of our great nation. 🙏🙏 https://t.co/XJQFrDl5tv