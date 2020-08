राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार सुबह से हो रही भारी बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली वहीं यह आफत भी बनकर आई। दिल्ली में बुधवार सुबह से ही बारिश हो रही है। बारिश के चलते दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ी। जलभराव के चलते लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। वहीं स

नेशनल डेस्कः राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार सुबह से हो रही भारी बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली वहीं यह आफत भी बनकर आई। दिल्ली में बुधवार सुबह से ही बारिश हो रही है। बारिश के चलते दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ी। जलभराव के चलते लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। वहीं साकेत इलाके में एक दीवार गिरने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं।

#WATCH: A number of vehicles damaged in Saket area's J Block, after a side wall collapsed following incessant downpour in Delhi. pic.twitter.com/6NOQXcQXH9