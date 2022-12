गडकरी ने किया ऐलान- हाईवे पर गाड़ियों की स्पीड होगी तय, जल्द होगा बड़ा फैसला

Edited By Seema Sharma,Updated: 14 Dec, 2022 04:02 PM

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि विभिन्न राजमार्गों पर वाहनों की नई गति सीमा के संबंध में जल्दी ही फैसला किया जाएगा।

नेशनल डेस्क: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि विभिन्न राजमार्गों पर वाहनों की नई गति सीमा के संबंध में जल्दी ही फैसला किया जाएगा। गडकरी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नियम के आधार पर और राज्य सरकारों को विश्वास में लेकर टू लेन एवं फोर लेन (two lane and four lane) सहित विभिन्न राजमार्गों पर नई गति सीमा का जल्दी ही निर्धारण किया जाएगा।

उन्होंने अफसोस जताया कि सड़क दुर्घटनाओं के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे है और यहां हर साल पांच लाख दुर्घटनाएं होती हैं। उन्होंने कहा कि इन दुर्घटनाओं में जितने लोग मरते हैं, उतने किसी महामारी, लड़ाई या दंगों में नहीं मरते। गडकरी ने कहा कि सरकार ऐसे हादसों पर काबू पाने के लिए लगातार कदम उठा रही है और लोगों के बीच जागरूकता एवं अन्य कदमों के साथ ही मशहूर हस्तियों का भी सहयोग लिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार नई उच्च-स्तरीय सड़कें बना रही है जिससे कई शहरों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। उन्होंने इस क्रम में कहा कि इन नई सड़कों के बन जाने के बाद दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी घटकर ढाई घंटे की रह जाएगी जबकि दिल्ली से जयपुर, देहरादून एवं हरिद्वार दो घंटे में पहुंचा जा सकेगा।