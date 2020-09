भारतीय नौसेना ने एक बार फिर दुनिया को अपनी समुद्री ताकत दिखा दी है। भारतीय नौसेना ने उत्तर अरब सागर में जापानी नौसेना के साथ उत्तर अरब सागर में सैन्य अभ्यास की शुरूआत कर दी है। इसी कड़ी में आज नौसेना ने जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स (जेएमएसडीएफ) के साथ द्विपक्षीय अभ्यास किया...

नेशनल डेस्क: भारतीय नौसेना ने एक बार फिर दुनिया को अपनी समुद्री ताकत दिखा दी है। भारतीय नौसेना ने उत्तर अरब सागर में जापानी नौसेना के साथ उत्तर अरब सागर में सैन्य अभ्यास की शुरूआत कर दी है। इसी कड़ी में आज नौसेना ने जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स (जेएमएसडीएफ) के साथ द्विपक्षीय अभ्यास किया।

Indian Navy & Japanese Maritime Self-Defense Force (JMSDF) ships conducting operations in close formation at JIMEX-2020, the 4th edition of India-Japan Maritime bilateral exercise. It's being held in North Arabian Sea from September 26 to 28. pic.twitter.com/ks5sABlOWX