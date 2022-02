विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हमारा पूरा ध्यान भारतीय नागरिकों, भारतीय छात्रों पर है तथा अन्य बातों को छोड़कर हमें इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत है।'''' उन्होंने कहा कि अभी वहां से निकासी की कोई योजना नहीं है और किसी विशेष उड़ान की व्यवस्था नहीं की गई है।

नेशनल डेस्क: विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत की यूक्रेन से अपने नागरिकों की निकासी की अभी कोई योजना नहीं है और उसका ध्यान नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा कि हम सतत राजनयिक प्रयासों के जरिये दीर्घकालिक शांति एवं स्थिरता के लिये स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान के पक्षधर हैं। उन्होंने कहा कि कीव में भारतीय दूतावास वहां भारतीय छात्रों के सम्पर्क में है और जमीनी स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए हैं।



निकासी की कोई योजना नहीं

When we issue an advisory,we take on board developments that are happening as well as our assessment of how we can assist our citizens there. Our focus is&remains on Indian citizens, Indian students, Indian nationals rather than anything larger than that: MEA on Ukraine situation pic.twitter.com/7xHgAnF4kt