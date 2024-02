ये हैं देश-विदेश की जानकारी हासिल करने के लिए टॉप 10 ऐप

नेशनल डेस्क. आज के इस मॉडर्न दौर में लोगों के पास जानकारी हासिल करने के कई सोर्स मौजूद हैं, जिसमें ऑनलाइन ऐप्स, ई- पेपर्स, बुक्स और मैगजीन शामिल हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसे टॉप 10 ऐप्स के बताने जा रहे हैं, जो जानकारी हासिल करने के लिए बेहद अहम हैं, जिसमें X सबसे टॉप पर है। हालांकि इनमें कोई इंडियन ऐप शामिल नहीं है।



1. X- ट्विटर एक निःशुल्क सोशल नेटवर्किंग साइट है, जहां लोग माइक्रोब्लॉगिंग करते हैं। आज के समय में एक्स को हर तरह की जानकारी हासिल के लिए बेस्ट सोर्स माना जाता है। इस ऐप पर आम जनता से लेकर बड़े-बड़े नेता और अभिनेता एक्टिव रहते हैं।

2. The New York Times- यह ऐप विशेष रूप से एंड्रॉइड प्लेटफ़ॉर्म पर लेखों, सुविधाओं और वीडियो को ब्राउज़ करने और नेविगेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

3. Wall Street Journal- वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्थापना जुलाई 1889 में हुई थी। इस ऐप से व्यवसाय, वित्त, अर्थशास्त्र और धन से संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है।

4. Citizen: Local Safety Alerts- आज की दुनिया के लिए यह सबसे शक्तिशाली सुरक्षा ऐप है। यह ऐप अगर आपके फोन में होगा तो आप घर पर या बाहर सुरक्षित महसूस करेंगे। अपने आस-पास होने वाली घटनाओं के वास्तविक समय के सुरक्षा अलर्ट और लाइव वीडियो प्राप्त करें, प्राकृतिक आपदाओं या विरोध प्रदर्शनों पर अपडेट प्राप्त करें। अगर आपके प्रियजन किसी खतरनाक घटना के करीब भी हैं तो इससे आप पता लगा सकते हैं।

5. Washington Post- यह ऐप डाउनलोड करने के लिए मुफ़्त है और इससे आप हर तरह की न्यूज हासिल कर सकते है, जिसमें मौसम, कला, मनोरंजन, नेशनल और इंटरनेशनल शामिल हैं।

इन ऐप्स के अलावा Bloomberg: Business News Daily, Fox Nation, The Economist, CNBC: Stock Market & Business और Medium: Read & Write Stories भी जानकारी के लिए अच्छे सोर्स हैं।

