होटल में घुसा चोर...नहीं मिला कीमती सामान तो पानी की बोतल ली और 20 रुपए खुद टेबल पर छोड़े

नेशनल डेस्क: तेलंगाना के महेश्वरम में एक स्थानीय होटल में डकैती के प्रयास के दौरान एक भावी चोर को उस समय बेहद निराश होने पड़ा जब वहां से चोर को कुछ नहीं मिली। चोर की निराशा का एक सीसीटीवी फूटेज भी सामने आया है। जिसमें वह बेहद हताश होते दिख रहा है।

दरअसल, पूरी घटना में उस समय हास्यास्पद मोड़ उश समय आया जब एक घबराया हुआ चोर मालिकों के लिए 20 रुपये छोड़कर गुस्से में होटल से बाहर चला गया। स्थानीय होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह घटना रिकॉर्ड हो गई।

फ़ुटेज में एक नकाबपोश चोर को लाठी के साथ स्थानीय होटल में घुसते हुए दिखाया गया है। चुपचाप, वह नकदी मिलने की उम्मीद में कीमती सामान की खोज शुरू करता है। जैसे ही कुछ समय बीतता है, वह रसोईघर सहित परिसर की गहन तलाशी लेता है। हालाँकि, उसे कुछ भी मूल्यवान सामान नहीं मिला।

Masked thief shows his disappointment on CCTV as he didn't find any amount in an eatery he tried to loot at Maheshwaram. Leave Rs 20 note for a water bottle he picked from the fridge & walks out#Hyderabad #CCTV @TOIHyderabad pic.twitter.com/fegJ3oBtDZ