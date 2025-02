Budget 2025: 'यह जनता जर्नादन का बजट, 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं पूरी होंगी', पीएम मोदी ने की सराहना

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शानदार बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह बजट हर भारतीय के सपनों को पूरा करना वाला है। ये जनता जर्नादन का बजट है। यह नागरिकों की जेब भरने वाला बजट है। बजट ग्रोथ को तेज गति से आगे बढ़ाएगा।



बजट हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला- पीएम मोदी

केंद्रीय बजट 2025 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आज भारत की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। यह हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने युवाओं के लिए कई क्षेत्र खोले हैं। आम नागरिक विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने जा रहा है।"



वित्त मंत्री की पूरी टीम को बधाई देता हूं- पीएम मोदी

केंद्रीय बजट 2025 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "यह बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। यह बजट बचत, निवेश, खपत और विकास को तेजी से बढ़ाएगा। मैं इस जनता जनार्दन के बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं।"

#WATCH | On Union Budget 2025, Prime Minister Narendra Modi says "Usually the focus of the budget is on how the government treasury will be filled, but this budget is exactly the opposite of that. How will this budget fill the pockets of the citizens of the country, how will the… pic.twitter.com/txWkpFOocG — ANI (@ANI) February 1, 2025