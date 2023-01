महिला सिपाहियों ने पेश की बहादुरी की मिसाल, हथियारों के साथ बैंक लूटने आए बदमाशों को ऐसे खदेड़ा ( देखें VIDEO)

नेशनल डेस्क: बिहार के हाजीपुर में जांबाज दो महिला सिपाहियों ने बहादुरी की मिसाल पेश की है। हाजीपुर में उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लूटने आए हथियारबंद तीन लुटेरों के मनसूबों पर पानी फेर दिया। महिला सिपाहियों ने न सिर्फ बैंक की सुरक्षा की बल्कि अपराधियों को भी खदेड़ दिया। जिसके बाद इन दोनों महिला सिपाहियों की चारों तरफ बहादुरी की तारीफ हो रही है। इन दोनों सिपाहियों के लिए वैशाली एसपी ने सम्मानित करने का ऐलान किया है।



The Gallant act of two lady constables of Bihar Police is laudable. Their bravery thwarted an attempt of Bank Robbery in Vaishali.#Bihar_Police_Action_against_Criminal pic.twitter.com/4Do0pQOPAp — Bihar Police (@bihar_police) January 18, 2023