देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश ने भयंकर तबाही मचा रही है, जिस कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लोगों के साथ साथ बेजुबान जानवर पर भी असमानी आफत जमकर कहर बरपा रही है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसे देखकर वहां की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है...

नेशनल डेस्क: देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश ने भयंकर तबाही मचा रही है, जिस कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लोगों के साथ साथ बेजुबान जानवर पर भी असमानी आफत जमकर कहर बरपा रही है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसे देखकर वहां की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है।

A rhino have strayed out near bandar dhubi area at Bagori Range yesterday and taking rest near NH37. The DRIVE OUT Operation is being carried out to guide the rhino to park. Our staffs along with @nagaonpolice are guarding the area. Drive Slow.@ParimalSuklaba1 @RandeepHooda pic.twitter.com/3avQXbqtHF