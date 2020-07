कानपुर के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने शुक्रवार सुबह हुई मुठभेड़ में ढेर कर दिया। विकास दुबे को गुरुवार को उज्जैन पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद मीडिया को देखकर विकास दुबे चिल्लाया था...मैं ही विकास दुबे हूं कानपुर वाला, इन्होंने मुझे पकड़ लिया है। गैंगस्टर के

नेशनल डेस्कः कानपुर के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने शुक्रवार सुबह हुई मुठभेड़ में ढेर कर दिया। विकास दुबे को गुरुवार को उज्जैन पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद मीडिया को देखकर विकास दुबे चिल्लाया था...मैं ही विकास दुबे हूं कानपुर वाला, इन्होंने मुझे पकड़ लिया है। गैंगस्टर के इस तरह चिल्लाने पर उसे जोरदार थप्पड़ पड़ा था जो काफी चर्चा रहा। लोगों ने वीडियो को बार-बार रिवाइड करके उस जोरदार थप्पड़ की गूंज सुनी। विकास दुबे को थप्पड़ उज्जैन पुलिस के जवान विजय राठौर ने मारा था विजय राठौर विकास को थप्पड़ मार 'राउडी राठौर' बन गए हैं। लोग उनकी काफी तारीफ कर रहे हैं। विजय राठौर के थप्पड़ के बाद ही दुबे शांत हुआ था वर्ना उससे पहले वो पुलिस को भी काफी हेकड़ी दिखा रहा था।

विजय राठौर ने जड़ा था जोरदार थप्पड़

जवान विजय राठौर की ड्यूटी मंदिर के पास स्थित महाकाल चौकी के पास है। विकास को थप्पड़ मारते हुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जवान विजय राठौर ने कहा कि गैंगस्टर पुलिस हिरासत में होकर भी काफी दिखा रहा था। साथ ही कई बार भागने की कोशिश भी कर रहा था। इसलिए उसे थप्पड़ जड़ दिया। गुरुवार को उज्जैन में गिरफ्तारी के पुलिसकर्मी ने जब गैंगस्टर को गर्दन से पकड़ कर घसीटने लगे तो वह तैश में आ गया और चिल्लाने लगा मैं कानपुर वाला विकास दुबे हूं। ऐसे में विजय राठौर ने जब सिर पर जोरदार थप्पड़ मारा तो उसकी अकड़ भी ढीली पड़ गई और उसके बाद वो शांत भी हो गया।

That Thappad is just the start 🖐 #VikasDubey pic.twitter.com/OIk1uQAdqA