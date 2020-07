कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए यात्रा पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण कई विदेशी नागरिक भारत मे फंस गए हैं। ये लोग अपने घर जाने की राह देख रहे हैं। लेकिन केरल में पिछले 5 महीने से रुके जॉनी पियर्स अमेरिका वापस जाना नहीं चाहते हैं। वो अपनी बची जिंदगी भारत में रहकर ही बिताना चाहते हैं। जॉनी पियर्स की उम्र...

नेशनल डेस्कः कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए यात्रा पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण कई विदेशी नागरिक भारत मे फंस गए हैं। ये लोग अपने घर जाने की राह देख रहे हैं। लेकिन केरल में पिछले 5 महीने से रुके जॉनी पियर्स अमेरिका वापस जाना नहीं चाहते हैं। वो अपनी बची जिंदगी भारत में रहकर ही बिताना चाहते हैं। जॉनी पियर्स की उम्र अभी 74 साल है। जॉनी पियर्स ने कहा कि अमेरिका में इस समय अफरातफरी मची हुई है। अमेरिका की सरकार भारत सरकार की तरह अपने नागरिकों का ध्यान नहीं रख रही है इसीलिए मैं यहीं रहना चाहता हूं।

I'm making a petition to allow me to stay for another 180 days in Kerala & get a business visa to start a travel company here. I wish my family could also come here. I am very impressed with what's is happening here. People in the US don't care about #COVID19: Johnny Paul Pierce https://t.co/2N5E0MXXPQ