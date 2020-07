संसदीय कार्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल एक पापड़ की वजह से विवादों में घिर गए हैं। उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह दावा कर रहे हैं कि पापड़ को खाने से कोरोना वायरस ठीक हो जाएगा,,,

नेशनल डेसक: संसदीय कार्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल एक पापड़ की वजह से विवादों में घिर गए हैं। उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह दावा कर रहे हैं कि पापड़ को खाने से कोरोना वायरस ठीक हो जाएगा।

Anti Corona Papad !

Union Minister Arjun Ram Meghwal Thinks Bhabhiji Papad Will be Helpful to fight Corona virus! 😆🙏 #AntiCoronaPapad #COVIDIDIOTS #anticorona #COVID19 #coronavirusindia #UnionMinister #ArjunRamMeghwal #BhabhijiPapad #COVID #COVID19India #coronavirus pic.twitter.com/JQX6Bhy9Sm