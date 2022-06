इस्लाम मानने वालों ने योग को बताया ‘मुस्लिम विरोधी’, कहा- मुसलमान न करें योग का अभ्यास

नेशनल डेस्क: कोविड-19 महामारी के चलते दो साल बाद दुनिया भर में मंगलवार को आठवें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर प्रत्यक्ष तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। इस साल कार्यक्रम को ‘‘मानवता के लिए योग'' विषय के तहत मनाया गया। इसी बीच ट्विटर पर इस्लाम को मानने वालों ने ट्विटर पर योग दिवस कार्यक्रम को ‘मुस्लिम विरोधी’ बताया है ‘योग इज शिर्क’ और ‘योग इज नॉट इस्लामिक’ जैसे तर्कों के साथ, इस्लामवादियों ने मुसलमानों से इस प्रथा का पालन न करने का आग्रह किया है।



मंगलवार को मालदीव में राजधानी माले में भारतीय उच्चायोग सहित राजनयिकों और सरकारी अधिकारियों सहित 150 से अधिक लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने वाले एक कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। इस्लामवादियों ने भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित योग दिवस कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया। पुलिस अधीक्षक फथमथ नशवा ने रायटर को बताया कि घटना के सिलसिले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने कहा कि घटना की पुलिस जांच शुरू कर दी गई है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है और दोषियों को जल्द ही कानून के सामने लाया जाएगा।

⚠️⚠️Thread! Watch these clips, from a documentary about history of yoga! Is it's frightening how much it is spread among Muslims. O' Muslims learn what's yoga and stay away from that shirk! 1/12 Yoga is praised in Mahabharata, a sacred book of Hindus pic.twitter.com/xJVWMNrlKI

मालदीव में इस्लामवादियों द्धारा आयोजित योग दिवस कार्यक्रम को बाधित करने के प्रयास की जब सोशल मीडिया पर चरमपंथी कृत्य की निंदा की गई, तो कुछ लोगों ने जवाब में योग करने की क्रिया को ‘चरमपंथी’ कहा। एक अन्य ट्विटर उपयोगकर्ता ने योग और प्राणायाम की हिंदू जड़ों को उजागर करने के लिए एक वृत्तचित्र से क्लिपिंग प्रकाशित की, और मुसलमानों के योग करने की चिंता की।



Allah is above the Throne. Not everywhere. In Hundhusim Yoga is a concept of Unification with God ,Which goes against the teaching of Islam . Oh Muslims dont participate in these polythiestic rituals. the way to Allah is only through his guidance NOT through a Yogi. pic.twitter.com/nCGKf8Q0Td