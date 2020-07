मंदिर के मुख्य पुजारी रमना दीक्षितुलु ने इस पर चिंता जताते हुए ट्वीट किया कि कोरोना पॉजिटिव 50 में से 15 को क्‍वारंटाइन किया गया गया, अभी भी 25 नतीजों का इंतजार है। उन्होंने लिखा कि TTD EO and AEO ने दर्शन को रोकने से इनकार कर दिया है, अगर यह जारी रहता है तो कार्रवाई करें।

