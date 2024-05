'बंगाल में TMC सरकार राम का नाम नहीं लेने देती', पीएम मोदी का ममता बनर्जी पर हमला

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। उन्होंने बैरकपुर, उत्तर 24 परगना में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, "एक समय था जब बंगाल घुसपैठियों के खिलाफ क्रांति किया करता था लेकिन आज TMC के संरक्षण में यहां घुसपैठिए फल-फूल रहे हैं। आज स्थिति यह है कि बंगाल में अपनी आस्था का पालन करना भी गुनाह हो गया है। बंगाल में TMC सरकार राम का नाम नहीं लेने देती है।"



कांग्रेस शासन में सिर्फ गरीबी मिली

पीएम मोदी ने कहा, "यहां की तस्वीर बता रही है कि बंगाल में इस बार एक अलग माहौल है। कुछ अलग होने जा रहा है... पश्चिम बंगाल मोदी के मिशन पूर्वी भारत का बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। आज़ादी के 50 साल तक कांग्रेस के परिवार ने ही सरकारें चलाई लेकिन कांग्रेस शासन में पूर्वी भारत को सिर्फ गरीबी मिली, सिर्फ पलायन मिला।"

#WATCH | North 24 Parganas, West Bengal: Addressing a public rally in Barrackpore, PM Narendra Modi says, "Today I am giving 5 guarantees to Bengal. Till the time I am here, reservation will not be provided based on religion. Till the time I am here, no one can finish SC, ST, and… pic.twitter.com/SNcIS7ErQB — ANI (@ANI) May 12, 2024