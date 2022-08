मवेशी तस्करी मामला: TMC नेता अनुब्रत मंडल को 10 दिन के लिए CBI हिरासत में भेजा गया

नेशनल डेस्क: पश्चिम बंगाल के आसनसोल शहर में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता अनुब्रत मंडल को मवेशी तस्करी के एक मामले में केंद्रीय एजेंसी की 10 दिन की हिरासत में भेज दिया। टीएमसी की वीरभूम जिला इकाई के अध्यक्ष मंडल को सीबीआई ने दिन में उनके बोलपुर स्थित आवास से गिरफ्तार किया था।

#UPDATE | West Bengal: Central Bureau of Investigation (CBI) gets 10-day custody of TMC Birbhum district president Anubrata Mondal in the cattle smuggling case. https://t.co/iE0Ui4xTQ6