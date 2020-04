भारत की सूझबूझ की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च के आखिरी हफ्ते में ही कोरोना की गंभीरता को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया था। वर्ल्‍ड हेल्‍थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) ने भारत के COVID-19 पर रेस्‍पांस की तारीफ की। WHO ने पीएम मोदी की पीठ थपथपाते हुए कहा था कि भारत ने बड़ी ही सूझबूझ से काम लिया और एक बड़े नुकसान को टाल दिया। अमेरिका में मार्च के आखिर में कोरोना फैलना शुरू हुआ था लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और आज वहां जो हालात हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। यही गलती इटली और ब्रिटेन ने भी की। इन तीनों देशों में हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है। खुद ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन कोरोना संक्रमित हैं और अभी ICU से बाहर आए हैं।

Stories You May Like