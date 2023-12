Chhattisgarh Election Result 2023 Live: छत्तीसगढ़ में बड़ा उलटफेर, रुझानों में बीजेपी बहुमत के पार

नेशनल डेस्क: छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट पर हुए चुनाव के लिए मतगणना रविवार सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी है। चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों में कांग्रेस से कांटे की टक्कर के बाद भाजपा को बहुमत मिल गया है। राज्य में चुनाव और सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों ने बताया, ‘‘राज्य के सभी 33 जिलों, खासकर नक्सल प्रभावित जिलों में मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।'' राज्य विधानसभा की 90 सीट के लिए सात और 17 नवंबर को दो चरणों में मतदान हुआ था। जिसमें 76.31 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। यह 2018 के विधानसभा चुनाव में दर्ज 76.88 प्रतिशत मतदान से कुछ कम है।







Chhattisgarh Election Result Live



मोदी के नाम और काम पर वोट मिला: रमन सिंह

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रमन सिंह ने कहा है कि जनता ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया है। जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया है। छत्तीसगढ़ की जनता ने मोदी के नाम पर काम पर वोट दिया।

VIDEO | Chhattisgarh elections 2023: "People know that their (Congress') guarantees are fake, they know that Bhupesh Baghel didn't fulfill his promises, and that's why they believe in PM Modi's guarantees," says former CM and BJP leader @drramansingh as trends show BJP leading in… pic.twitter.com/ALGaWu3EPY — Press Trust of India (@PTI_News) December 3, 2023