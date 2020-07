श्रीनगर के मालबाग में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुये जवान को आज भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई।

श्रीनगर: श्रीनगर के मालबाग में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुये जवान को आज भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। केन्द्रिय रिजर्व पुलिस बल के जवान कुलदीप ओरेन को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अधिकारियों व उनके साथियों ने अंतिम विदाई दी। उनका शव उनके पैतृक गांव भेज दिया गया है। वहां पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

टोरेन मुठभेड़ के दौरान घायल हो गये थे। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया पर उन्होंने अपने घाव का ताव न सहते हुये दम तोड़ दिया।

We salute the supreme sacrifice of Shaheed Head Constable Kuldeep Kumar Urawan of ⁦⁦@crpfindia⁩ who attained martyrdom while valiantly fighting in an operation in Zakoora, Srinagar, J&K & offer condolences to the bereaved family.

