कनाडा में तिरंगे को पैरों से रौंदा..दशहरे पर खालिस्तानियों ने PM मोदी के पुतले को जलाने का किया ऐलान

इंटरनेशनल डेस्क: कनाडा में खालिस्तान समर्थकों द्वारा हर रोज कोई ना कोई हंगामा करने की खबर सामने आ ही जाती है। इस बार कनाडा के वैंकूवर में खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय दूतावास को एक बार फिर घेर कर आपना रोष प्रदर्शन किया।

आपको बता दें की बीते रविवार को खालिस्तान समर्थकों ने कनाडा के शहर वैंकूवर में कार रैली करने की घोषणा की थी। लेकिन इस रैली में कम गाड़ियां होने की वजह से प्रदर्शन फ्लॉप हो गया। जिसकी वजह से खालिस्तानी समर्थक बौखला गए और भारतीय दूतावास के सामने अपना रोष प्रदर्शन करने लगे।

इतना ही नही खुद भारत देश के होने के बावजूद उन्होंने तिरंगे को सड़क पर बिछा कर पैरों से रौंदा और उसका अपमान किया। साथ ही खालिस्तान समर्थकों ने मंगलवार को दशहरे के दिन को मनाने का ऐलान करते हुए कहा कि, इस बार दशहरे के दिन रावण का नहीं बल्की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले को जलाने वाले हैं। उस वक्त उन्होंने PM मोदी के कटआउट को बेड़ियां पहना कर सड़क पर जलूस भी निकाला। बता दे खालिस्तानी समर्थकों ने एक पोस्टर को रिलीज करते हुए भारी मात्रा में लोगों को दशहरे के दिन वाहां पहुंचने के लिए कहा है।

खालिस्तानी समर्थकों का कहना है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ है। जिसके चलते ना सिर्फ भारत-कनाडा के बीच राजनीतिक दूरियां पैदा हुई हैं, बल्की कनाडा में रहने वाले भारतियों और भारत में कनाडा जाने के लिए तैयार लोंगों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। गौरतलब है कि इस घटना के दौरान कनाडा के पुलिस कर्मचारी भी वहीं मौजुद थे, लेकिन उन्होंने इस मामले में कुछ नहीं किया।

