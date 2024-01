तमिलनाडु में चाय की दुकान में घुसा ट्रक, एक महिला समेत पांच की मौत, 19 घायल

नेशनल डेस्क: तमिलनाडु में चाय की दुकान में एक ट्रक के घुसने से बड़ा हादसा हो गया जिसमें मौके पर 5 लोगों की मौत हो गई और करीब 19 लोग घायल हो गए।

बता दें कि तमिलनाडु के पुदुक्कोट्टई जिले के पास आज एक सड़क दुर्घटना में एक महिला सहित पांच लोगों की मौत हो गई और 19 लोग घायल हो गए. त्रिची-रामेश्वरम राजमार्ग पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर एक चाय की दुकान में घुस गया। वहीं, घायल लोगों को पुदुक्कोट्टई सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया।



