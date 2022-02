मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर मंगलवार की सुबह एक कंटेनर ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे चार लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।

नेशनल डेस्क: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर मंगलवार की सुबह एक कंटेनर ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे चार लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि यह हादसा सुबह करीब साढ़े छह बजे खोपोली क्षेत्र के बोरघाट के पास हुआ, जब कंटेनर ट्रक चालक ने उस पर से नियंत्रण खो दिया।

Maharashtra | Four people killed after a speeding truck lost control & collided with several vehicles stuck in slow traffic along the Mumbai-Pune Expressway in Khopoli, Raigad, at 6:30am today; 7 people were injured, of which 4 people were shifted to a hospital: Expressway Police pic.twitter.com/2U7sgFMrP6