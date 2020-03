अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी हरकतों व गलतियों को लेकर सोशल मीडिया....

इंटरनेशनल डेस्कः अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी हरकतों व गलतियों को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स के निशाने पर रहते हैं। अब भारत यात्रा आए ट्रंप मोटेरा स्टेडियम में भी 1 लाख से ज्यादा लोगों के सामने कई बड़ी गलतियां कर ट्रोल हो रहे हैं । ट्रंप के स्वागत और सुरक्षा में जमीन से आसमान तक एक कर दिया गया है।

सोमवार को अहमदाबाद पहुंचे ट्रंप के स्वागत की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संभाली। इस दौरान ट्रंप के स्वागत भाषण में पीएम मोदी की भी जुबान फिसल गई।अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में दोनों नेताओं ने वहां मौजूद लाखों लोगों को संबोधित किया। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति से कई गलतियां हो गई। मोटेरा स्टेडियम में भाषण देते वक्त ट्रंप कई शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाए। ट्रंप मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर का नाम तक सही तरीके से नहीं ले पाए।

You learn something new every day from Donald Trump. Apparently there is a great Indian cricketer called Soo Chin Tendul Kerrr.

I wonder if he’s a better player than Sachin Tendulkar..? pic.twitter.com/tYsJngStA6