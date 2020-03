अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अहमदाबाद में हुए अपने ग्रेट वेलकम को कभी नहीं भूलेंगे। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जैसे ही ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया के साथ प्लेन से उतरे पीएम मोदी ने गले लगाकर अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वागत किया और मेलानिया ट्रंप से हाथ मिलाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद प्रधा

नेशनल डेस्कः अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अहमदाबाद में हुए अपने ग्रेट वेलकम को कभी नहीं भूलेंगे। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जैसे ही ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया के साथ प्लेन से उतरे पीएम मोदी ने गले लगाकर अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वागत किया और मेलानिया ट्रंप से हाथ मिलाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से 22 किलोमीटर लंबे रोड शो की शुरुआत की। इस दौरान साबरमती आश्रम पहुंचने तक ट्रंप और मोदी अलग-अलग वाहनों में नजर आए।

साबरमती आश्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपने जीवन के 13 साल यहां बिताए थे। पीएम मोदी ने आश्रम से जुड़ी हर जानकारी खुद ट्रंप को बताई। ट्रंप और मेलानिया ने आश्रम में चरखा भी काता। इस दौरान साबरमती आश्रम की विजिटर बुक में ट्रंप ने लिखा कि-To my great friend prime minister Modi. Thank you for this wonderful visit! बता दें कि ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया, बेटी और दामाद को लेकर एयर फोर्स वन विमान सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे पर सुबह 11 बज कर 37 मिनट पर उतरा।

अहमदाबाद नगर निगम ने ट्रंप के इस रोड शो को यादगार बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। देश के विभिन्न नर्तक समूहों और गायकों की प्रस्तुतियों के साथ यह रोड शो 22 किलोमीटर का होगा। हवाई अड्डे से इंदिरा पुल होकर मोटेरा स्टेडियम जाने तक मार्ग में करीब 50 मंच बनाए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि रोड शो के दौरान सड़कों के किनारे कम से कम एक लाख लोगों के खड़े होने की उम्मीद है। अहमदाबाद नगर निगम ने इसे ‘‘ इंडिया रोड शो'' नाम दिया है।