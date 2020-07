दूसरे नंबर पर इटली है जहां 18 हजार से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। वहीं, फ्रांस में स्पेन के बाद सबसे ज्यादा 13,197 मौतें हो चुकी हैं। दूसरी ओर, स्पेन के पड़ोसी देश पुर्तगाल को देखें तो यहां अब तक कोरोना के चलते 470 लोगों की मौत हुई है। यहां कुल 15,987 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। पुर्तगाल और स्पेन के बीच के बॉर्डर को पहले ही सील कर दिया गया था लेकिन यहां कम मौतों के पीछे एक बड़ा कारण बीसीजी वैक्सीन ही है। भारत में भी बीसीजी के टीके नवजातों को लगाए जाते रहे हैं। खास बात यह है कि अप्रैल में WHO ने साफ कहा था कि BCG वैक्सीन के कोविड-19 से लोगों को बचाने का कोई सबूत नहीं है क्योंकि इस पर ज्यादातर रिसर्च में लोग समाज में अंतर, टेस्टिंग, महामारी के स्तर जैसे कई मानकों का ध्यान नहीं रखते हैं। हालांकि, एस्कोबार का कहना है कि उनकी टीम ने सभी सामाजिक अंतरों को ध्यान में रखते हुए अनैलेसिस किया है। है।

