बीजेपी नेता आरपी सिंह का ट्वीट, प्रकाश सिंह बादल को लेकर जत्थेदार हरप्रीत सिंह से कही ये बात

नेशनल डेस्क : भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आर. पी. सिंह का ट्वीट सामने आया है। भाजपा नेता ने ट्वीट किया कि श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से उनका फख्र-ए-कौम पुरस्कार वापस करने के लिए कहना चाहिए, जब तक वह कोटकपुरा गोलीकांड में बरी नहीं हो जाते।

Jathedar @AkalTakhtSahib ji should ask Parkash Singh Badal ji to return his Fakre Qaum till the time he is acquitted from Kotkapura firing case.

ਜਥੇਦਾਰ @AkalTakht ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਫੱਕਰ ਕੌਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। pic.twitter.com/I21paJ2hjb — RP Singh National Spokesperson BJP (@rpsinghkhalsa) February 25, 2023