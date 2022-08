दिल्ली मेट्रो में सीट के लिए झगड़ा करने लगीं दो लड़कियां, वायरल हुआ Video, लोग बोले- बैग हटाकर जगह बना लेते

नेशनल डेस्क: अगर आप मेट्रों में सफर करते हैं तो आपने जरूर सीट के लिए मारामारी देखी होगी। कई लोग ऐसे होते हैं जो सीट पर ही बैग रखकर बैठे रहते हैं। कई बार इसी चक्कर में लोगों की आपस में लड़ाई भी हो जाती है। इसी बीच, सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दो लड़कियां दिल्ली मेट्रो में बैठने के लिए आपस में झगड़ा कर रही हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडिया बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है और लोग भी इस वीडिया के मजे ले रहे हैं।

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि, मेट्रो की एक सीट पर साड़ी पहने एक लड़की बैठी हुई है और उसने अपना बैग बगल वाली सीट पर रखा हुआ है। उसके साथ एक लड़की भी सीट पर अपना बैग रखकर बैठी हुई है। ऐसे में तभी एक लड़की वहां आती है और साड़ी वाली लड़की को बैठने के लिए जगह देने के लिए कहती है। लेकिन साड़ी वाली लड़की उसे मना कर देती है और बोलती है कि हमारे पास जगह नहीं है। लेकिन दूसरी लड़की थोड़ी सी खाली जगह पर साड़ी वाली लड़की के बगल में बैठ जाती है, फिर दोनों में बहस होने लगती है। साथ वाली सीट पर एक तीसरी लड़की आराम से अपना बैग रखकर बैठी रहती है और शांति से अपना बर्गर खाने में बिजी रहती है।

This lady should be charged a fine. She cuts tip of the sauce packet and littered it on the clean floor. pic.twitter.com/GlkYM0HvF0