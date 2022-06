Maharashtra crisis: मातोश्री पहुंचे उद्धव ठाकरे का समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत, बरसाए फूल

नेशनल डेस्क: शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे के बागी होने के बाद मुख्यमंत्री का पद छोड़ने का प्रस्ताव रखने वाले उद्धव ठाकरे ने दक्षिण मुंबई स्थित मुख्यमंत्री का सरकारी आवास छोड़ा और उपनगरीय बांद्रा स्थित अपने परिवारिक बंगले मातोश्री पहुंचे। मातोश्री पहुंचने पर उद्धव के समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया गया। उद्धव अपने परिवार के साथ जैसे ही मातोश्री पहुंचे तो समर्थकों ने उन पर फूलों की बरसात कर दी, साथ ही नारेबाजी भी की।

