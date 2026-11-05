महिला दोस्त के साथ शॉपिंग के बाद होटल में ठहरा UK में काम करने वाला युवक, अगली सुबह जकूजी में मिला शव- कमरे में मिली दवाएं

आगरा के रहने वाले 37 वर्षीय एक व्यक्ति, जो ज्यूरिख की एक R&D कंपनी में काम करते थे और पिछले तीन साल से मैनचेस्टर में रह रहे थे, सोमवार शाम को गुड़गांव के एक होटल के जकूज़ी में मृत पाए गए। उनका शव पानी में उल्टा तैर रहा था।

गुड़गांव: गुड़गांव के एक होटल में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब जकूजी में 37 वर्षीय एक NRI का शव मिला। मृतक की पहचान आगरा निवासी प्रांजल पाठक के रूप में हुई है, जो पिछले तीन साल से ब्रिटेन के मैनचेस्टर में रह रहे थे और ज्यूरिख की एक R&D कंपनी में काम करते थे। वह दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने के बाद गुड़गांव पहुंचे थे। रविवार को एक महिला दोस्त के साथ शॉपिंग करने के बाद उन्होंने होटल में कमरा लिया था, लेकिन सोमवार सुबह चेकआउट के समय उनका शव जकूजी में मिला। उनका शव पानी में उल्टा तैर रहा था।

मृतक, प्रांजल पाठक, सेक्टर 53 स्थित 'ओरसम होटल' में ठहरे हुए थे। जब उन्होंने कई बार दरवाजा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं दिया, तो होटल के कर्मचारियों ने मास्टर चाबी से कमरा खोला और उन्हें बेहोशी की हालत में पाया। उन्हें सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे होटल से चेक-आउट करना था।



आगरा की 'ओल्ड ईदगाह कॉलोनी' के रहने वाले पाठक 24 अक्टूबर को भारत आए थे। वह दोस्तों के एक समूह के साथ ऋषिकेश गए थे और बाद में रविवार को उन्हें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट छोड़ने के लिए दिल्ली लौट आए।



पुलिस अधिकारी ने बताया कि उनके दोस्त तो वापस चले गए, लेकिन पाठक अपनी एक महिला दोस्त से मिलने के लिए रुक गए। रविवार को अपनी महिला दोस्त के साथ शॉपिंग करने के बाद, पाठक ने सेक्टर 53 के 'ओरसम होटल' में एक कमरा बुक किया। वह तीसरी मंजिल पर स्थित कमरा नंबर 302 में ठहरे हुए थे। जब वह तय समय पर चेक-आउट करने नहीं आए और होटल के कर्मचारियों द्वारा बार-बार दरवाजा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला, तो कर्मचारियों ने मास्टर चाबी से कमरा खोला और उन्हें जकूज़ी में बेहोश पाया।

कंट्रोल रूम से सूचना मिलने के बाद सेक्टर 53 थाने की पुलिस होटल पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगरा में उनके परिवार को इस बारे में सूचित कर दिया गया।

एक फोरेंसिक टीम ने भी होटल पहुंचकर सबूत इकट्ठा किए। पुलिस को कमरे से दवाओं की एक स्ट्रिप मिली है, जिसकी जांच की जा रही है ताकि पता चल सके कि वे किस तरह की दवाएं हैं।



एक अधिकारी ने बताया कि कमरे में कुछ दवाएं मिली हैं। पुलिस इनकी जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि ये क्या हैं - क्या ये एनर्जी सप्लीमेंट हैं या कोई अन्य दवा। जांचकर्ता होटल के CCTV फुटेज भी खंगाल रहे हैं। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मौत के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने जांच-पड़ताल शुरू कर दी है, हालांकि अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।