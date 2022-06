अनोखी शादी-बिना दूल्हे के दुल्हन बनेगी गुजरात की यह लड़की, अकेले ही लेगी सात फेरे, खुद के साथ जाएगी हनीमून पर

Edited By Seema Sharma, Updated: 03 Jun, 2022 01:05 PM

देश में ‘सेल्फ मैरिज'' (self marriage) के सम्भवत: पहले मामले के तहत गुजरात के वडोदरा शहर में 24 साल की एक युवती आगामी 11 जून को खुद के साथ शादी रचाएगी।

नेशनल डेस्क: देश में ‘सेल्फ मैरिज' (self marriage) के सम्भवत: पहले मामले के तहत गुजरात के वडोदरा शहर में 24 साल की एक युवती आगामी 11 जून को खुद के साथ शादी रचाएगी। मूल रूप से बिहार और अब गुजरात के वडोदरा में रहने वाली क्षमा बिंदु कहती है कि वह खुद को प्यार करती है। पहले उन्हें अपने आप से शादी करने के बारे में तो पता नहीं था पर वह बचपन से ही अपनी सारी जिंदगी अकेले यानि ख़ुद के साथ ही रहने के बारे में सोचा करती थी।

बिंदू ने पत्रकारों से कहा कि जब उन्होंने नन्हें परित्यक्त बच्चों (abandoned children), लैंगिक असमानता और ऐसे ही अन्य सामाजिक मुद्दों पर आधारित चर्चित और पुरस्कृत कनाडाई वेब सिरीज़ 'Any with an e' देखा तो उन्हें आत्म या स्व-विवाह का ख्याल आया। ख़ास तौर पर जब उन्होंने इस वेब सिरीज का यह डायलॉग कि ‘हर स्त्री दुल्हन तो बनना चाहती है पर पत्नी नहीं' को सुना तो उन्हें ऐसा लगा कि वह भी ऐसा ही चाहती हैं। वह भी किसी दूल्हे के बग़ैर दुल्हन बन सकती हैं।

स्थानीय सयाजी राव विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में स्नातक करने वाली बिंदु गुजरात में गोत्री इलाक़े में रहती है और अब एक निजी कम्पनी में सीनियर रिक्रूटर के पद पर काम करती है। उनके पिता दक्षिण अफ्रीका तथा मां और बहन अहमदाबाद में रहते हैं। वह पिछले चार साल से वडोदरा में रह रही है। युवती ने बताया कि उनकी शादी स्थानीय महादेव मंदिर में भारतीय परम्परा और रीति-रिवाज से ही होगी। फेरे समेत सारी रस्में होंगी पर बस इसमें दूल्हा नहीं होगा। एक प्रश्न के उत्तर में युवती ने कहा कि उसकी जानकारी में ऐसी कोई शादी भारत में अब तक नहीं हुई और ऐसी शादी के क़ानूनी पहलूओं की भी उन्हें जानकारी नहीं।

अब तक दुनिया में ऐसी आठ शादियां ही हुई हैं। बिंदु ने कहा कि इस शादी के लिए उसने 20 से अधिक पुरोहितों से सम्पर्क किया पर इनमें से केवल एक ही इसके लिए तैयार हुए हैं। कन्यादान भी उनके यहां काम करने वाली एक महिला करेंगी। फिलहाल तो वह अपनी इस अनूठी शादी को धूमधाम से करने की तैयारियों में जुटी है। उसने अपने क़रीबी दोस्तों और परिजनों को इसके लिए आमंत्रण भेजा है। उन्होंने दावा किया कि उनके माता-पिता को उनके इस क़दम से कोई एतराज़ नहीं है और उन्होंने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है। मज़े की बात यह है कि बिंदु इस शादी के बाद ख़ुद को सिंदूर लगा अकेले ही हनीमून पर भी जाएगी। वह इसके लिए दो हफ़्ते गोवा में गुज़ारेगी। एक प्रश्न के उत्तर में उसने स्वीकार किया कि इस शादी को लेकर उनके कई दोस्तों ने उन्हें रोका भी था।

इस बीच, बिंदु की इस अनूठी शादी को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ी है और अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इसका कोई अर्थ नहीं है और यह मात्र सस्ती लोकप्रियता के लिए एक शिगूफ़ा भर है। एक ने तो लिखा है कि यह तो कुछ ऐसी ही बात है कि किसी को ख़ून देने की ज़रूरत हो तो एक हाथ से निकाल कर दूसरे में डाल दिया जाये या शरीर के दोनो गुर्दों को ही आपस में बदल दिया जाए। हालांकि इस मामले में बिंदु के कई समर्थक भी सामने आए हैं पूजा गुप्ता नाम की एक युवती ने अपनी ट्वीट प्रतिक्रिया में लिखा है कि बढ़ते तलाक दर, वैवाहिक विवाद के क़ानूनी मामलों, तनाव और आत्महत्या के मामलों को देखते हुए अकेले रहना तो सचमुच ख़ुश रहने का सबसे बेहतर विकल्प लगता है।