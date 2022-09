सुरक्षा में बड़ी चूक: अमित शाह के मुंबई दौरे के दौरान कई घंटो तक आस-पास घूमता रहा अंजान शख्स

मुंबई: गृह मंत्री अमित शाह के हाल ही में मुंबई दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा में चूक का एक बड़ा मामला सामने आया है। एक शख्स कई घंटो तक अमित शाह के आस-पास घूमता रहा जिसकी किसी को कोई खबर न रही। मुंबई पुलिस ने मंगलवार को महाराष्ट्र के धुले से इस शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है।

आरोपी ने खुद को आंध्र प्रदेश के एक सासंद का PA बताकर अमित शाह के मुंबई दौरे के दौरान उनके आस-पास घूमता रहा।पुलिस ने जानकारी दी कि 32 वर्षीय हेमंत पवार को सोमवार को डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के आधिकारिक आवास पर अमित शाह और अन्य राजनेताओं के आसपास घूमते देखा गया था।

Mumbai Police arrested one Hemant Pawar- r/o Dhule, for impersonating PA of an MP from Andhra Pradesh & carrying an ID of MHA during HM Amit Shah's recent visit to Mumbai. He was also seen outside residences of Maharashtra CM & Dy CM. The man has been sent to 5-day Police custody