नेशनल डेस्कः 8 जून यानी कि आज से देश के तमाम देवस्थल खोल दिए गए हैं। सोमवार को दो महीने बाद मंदिरों के दरवाजे जब भक्तों के लिए खुले तो उससे पहले भगवान भी सैनेटाइज किया गया और मंदिर परिसर की साफ-सफाई से लेकर सोशल डिस्टेसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। हालांकि देश के कई प्रमुख और बड़ें मंदिरों को अब भी बंद रखा गया है।

#WATCH Delhi: A man dressed as 'Hanuman' dances to the tune of Dhol at Hanuman Temple near Connaught Place. pic.twitter.com/2UhxclfZVA

तमाम मंदिरों में श्रद्धालुओं के प्रवेश से पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग कराई जा रही है। मंदिरों के अलावा गुरुद्वारे, मस्जिद भी खोल दिए गए। यहां भी सोशल डिस्टेंसिग से लेकर अन्य नियमों का पूरा पालन किया गया। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे खुलने से भक्तों के चेहरे पर एक सुकून और खुशी साफ झलक रही थी।

#WATCH Punjab: Devotees visit Harmandir Sahib (Golden Temple) in Amritsar to offer prayers as Government allows reopening of religious places from today. pic.twitter.com/QOUOmzOVGl

सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरों और वीडियो खूब शेयर किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आज सुबह मंदिर में पूजा करने पहुंचे। यूपी में मंदिरों के खुलने के साथ ही गोरखपुर में सीएम योगी ने खुद गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान कई श्रद्धालुओं ने भी मंदिर में दर्शन किया।

#WATCH Lucknow: Devotees offer prayers at Eidgah Mosque.



People are being screened before they enter the mosque, social distancing norms being followed as govt has allowed opening of places of worship from today with certain precautionary measures amid #COVID19 outbreak. pic.twitter.com/aug8tR7oWA