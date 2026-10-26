उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के एक होटल में शादी के महज तीन महीने बाद 28 साल की महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की पहचान मुस्कान सिमोलिया के रूप में हुई है।

झांसी: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के एक होटल में शादी के महज तीन महीने बाद 28 साल की महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की पहचान मुस्कान सिमोलिया के रूप में हुई है। इस घटना के बाद मुस्कान के परिवार ने उसके पति पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। मुस्कान रेलवे में जूनियर इंजीनियर (JE) बनने की तैयारी कर रही थी। उसका पति नीलेश मध्य प्रदेश में बैंक मैनेजर के पद पर कार्यरत है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नीलेश को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है।

पहली पत्नी से छुपाकर की शादी, लगातार देता था प्रताड़ना

मुस्कान के पिता रामजी लाल अहिरवार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि उनकी बेटी की शादी 29 जून 2026 को विदिशा (मध्य प्रदेश) के रहने वाले नीलेश से हुई थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद मुस्कान को पता चला कि नीलेश पहले से शादीशुदा है और उसकी पहली पत्नी इंदौर में रहती है। इस सच्चाई के सामने आने के बाद से ही आरोपी नीलेश मुस्कान को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगा और बात-बात पर ताने देने लगा।

बुआ के घर ले जाने के बहाने होटल लाया

परिवार ने बताया कि 28 अक्टूबर को होने वाली रेलवे JE की परीक्षा की तैयारी के लिए मुस्कान 10 अक्टूबर से अपने मायके में ही रह रही थी। 23 अक्टूबर को नीलेश अपने ससुराल आया और मुस्कान को उसकी बुआ के घर ले जाने की बात कहकर अपने साथ ले गया। बुआ के घर जाने के बजाय नीलेश उसे झांसी के ऋषभ होटल ले गया और वहां कमरा नंबर 212 बुक किया। अगली ही सुबह परिवार को मुस्कान की मौत की खबर मिली। मुस्कान के पिता का आरोप है कि नीलेश ने होटल के कमरे में बेटी के साथ मारपीट की और उसका सिर दीवार पर दे मारा, जिससे उसकी जान चली गई।

CCTV फुटेज और पुलिस की कार्रवाई

झांसी की वरिष्ठ पुलिस अधिकारी प्रीति सिंह ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पूछताछ के दौरान पति नीलेश ने दावा किया है कि 24 अक्टूबर की सुबह जब वे होटल से चेक-आउट करने की तैयारी कर रहे थे, तभी मुस्कान अचानक बेहोश होकर कमरे में गिर पड़ी। वह उसे तुरंत अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने होटल के कमरे और वहां लगे CCTV कैमरों की जांच की है। फुटेज में मुस्कान कमरे के अंदर गिरती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि परिजनों की शिकायत दर्ज कर ली गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट व जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।