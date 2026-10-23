सरकार का बड़ा ऐलान: राज्य के 14.61 करोड़ राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन के साथ मिलेगा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज

उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने राज्य के करोड़ों परिवारों के लिए एक अहम और राहत भरा कदम उठाया है। राज्य में सभी राशन कार्ड धारक परिवारों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले के लागू होने...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने राज्य के करोड़ों परिवारों के लिए एक अहम और राहत भरा कदम उठाया है। राज्य में सभी राशन कार्ड धारक परिवारों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले के लागू होने से प्रदेश के लगभग 14.61 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन के साथ-साथ अब बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ भी मिलेगा।



1. हर साल 5 लाख तक का कैशलेस इलाज

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अंत्योदय (लाल) और पात्र गृहस्थी (सफेद) श्रेणी के कुल 3.63 करोड़ राशन कार्ड हैं, जिनसे 14.61 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। नए नियम प्रभावी होते ही सभी राशन कार्ड धारक आयुष्मान कार्ड के लिए पात्र हो जाएंगे। लाभार्थी परिवार आयुष्मान योजना में शामिल सरकारी और निजी अस्पतालों में हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त व कैशलेस इलाज करा सकेंगे।



2. सरकारी कर्मचारियों के परिवारों के लिए अलग नियम

योजना के पारदर्शी और सटीक क्रियान्वयन के लिए तकनीकी मापदंड तैयार किए जा रहे हैं। जिन परिवारों का कोई सदस्य सरकारी सेवा में है और अपने विभाग के माध्यम से पहले से ही स्वास्थ्य बीमा या कैशलेस चिकित्सा का लाभ ले रहा है, उन्हें इस योजना से अलग रखा जा सकता है। राशन कार्ड धारकों के जुड़ने से राज्य सरकार के बजट पर वित्तीय भार बढ़ेगा। र्तमान में यूपी सरकार आयुष्मान भारत योजना पर सालाना 6,000 से 9,000 करोड़ का खर्च करती है। सभी राशन कार्ड धारकों को शामिल करने के बाद यह सालाना खर्च बढ़कर लगभग 15,000 करोड़ होने का अनुमान है।

सरकार आगामी अनुपूरक बजट या आगामी विधानसभा सत्र के दौरान इसके लिए अतिरिक्त फंड की व्यवस्था करेगी। बजट आवंटन और प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी होते ही योजना लागू होने की आधिकारिक तारीख घोषित कर दी जाएगी।