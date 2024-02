पेमेंट का सरल तरीका है यूपीआई सिस्टम, भारत सहित सात देशों के लोग करते हैं यूज़

नेशनल डेस्क: यूपीआई सिस्टम ऑनलाइन पेमेंट करने का सरल तरीका है। इस सिस्टम के ज़रिए जेब में पैसे न होने पर आप फोन से पेमेंट कर सकते हैं और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। कोविड के बाद से ऑनलाइन पेमेंट में बढ़ोतरी आई है।

अबतक दुनियाभर के देशों के लोग इस सिस्टम को अपना चुके हैं। बता दें कि इसे सबसे पहले 2016 में लॉन्च किया गया था। UPI पेमेंट को लेकर यूं भी कहना गलत नही होगा कि जा सकता है कि यह आज के समय में लोगों की एक जरुरत भी बन चुका है। इस सिस्टम के आने के बाद यहां के लोगों के लिए पेमेंट करना काफी आसान हो गया है। आपको हर समय जेब में कैश लेकर चलने की ज़रुरत नहीं।

🚨 UPI services is now available in,



- France

- UAE

- Singapore

- Nepal

- Sri Lanka

- Mauritius

- Bhutan